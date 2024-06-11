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10:09, 11 июня 2024Экономика

Россия нарастила вывоз сжиженного газа

Kpler: экспорт сжиженного природного газа из России вырос на 3,8 % в январе-мае

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились на 3,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли уровня 14,47 миллиона тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

В мае из России экспортировали в общей сложности 2,8 миллиона тонн топлива, из которых 0,58 миллиона тонн не номинированы. Объемы поставок за последний месяц весны оказались на 3,8 процента больше в годовом выражении.

Ключевым рынком сбыта для российского СПГ стала Европа — на ее долю пришлось в общей сложности 80,8 процента всех отгрузок, или 7,26 миллиона тонн. Главным покупателем среди европейских стран стала Франция, закупившая у РФ 2,7 миллиона тонн СПГ. На втором месте оказалась Испания (1,76 миллиона), а тройку лидеров по этому показателю замкнула Бельгия (2,35 миллиона).

Еще одним важным рынком сбыта российского СПГ является Китай. По итогам марта объемы экспорта этого вида топлива в азиатскую страну выросли на 47 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 1,013 миллиарда кубометров (779 тысяч тонн). Достигнутый результат оказался максимальным за восемь месяцев, что позволило России занять третье место в структуре китайского импорта СПГ.

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