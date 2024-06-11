Россиян предупредили о новом способе мошенничества с самокатами

F.A.C.C.T: покупка аккаунта в сервисах аренды самокатов приводит к утечке данных

Аналитики компании F.A.C.C.T. сообщили, что покупка акаунта в сервисах аренды электросамокатов может приводить к утечке данных. Пост, в котором эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества, опубликован в Telegram-канале компании.

По данным специалистов, в соцсетях и мессенджерах распространяются схемы обхода правил сервисов поминутной аренды электросамокатов. «На ресурсах продают доступы к аккаунтам с баллами программы лояльности и якобы служебному приложению для безлимитных поездок», — сообщили в компании. Эксперты предупредили, что покупатели подобных акаунтов рискуют стать жертвами мошенников.

«Попытка сэкономить таким образом на аренде электросамокатов или нарушить правила пользования транспортом может повлечь к блокировке в сервисе, потере денежных средств, утечке данных, заражению устройства», — отметил ведущий аналитик F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Специалист предупредил, что покупать услуги через мессенджер небезопасно, так как предлагаемые для покупки аккаунты могут быть крадеными, и их использование грозит наказанием вплоть до уголовной ответственности.

Ранее в F.A.С.С.T. сообщили, что мошенники стали красть личные данные россиян, обещая, что могут помочь с незаконной покупкой водительского удостоверения или вернуть права, которых лишили водителя за нарушение ПДД.