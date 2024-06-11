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16:18, 11 июня 2024Экономика

Россиян предупредили о повышенном риске пожаров в автомобиле летом

Fit Service: летом высокий риск возникновения пожаров в автомобиле

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Летом риск возникновения пожаров в автомобиле выше, чем в другие сезоны. Об этом предупредил россиян директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, пишет «Газета.Ru».

По словам специалиста, одна из самых частых причин возгораний в машине — короткое замыкание электропроводки. «Могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования. Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов», — рассказал Родионов.

Эксперт добавил, что при обнаружении перегоревшего предохранителя в электросистеме авто не стоит сразу менять его на более мощный — это путь к пожару. Лучше сначала выяснить, почему он вышел из строя, посоветовал специалист.

Еще одна распространенная причина пожаров — утечка горючих жидкостей. По словам Родионова, любая искра при таких неполадках будет способствовать возникновению открытого огня. Кроме того, к возгоранию часто ведет несоблюдение техники безопасности.

«Так, некоторые автовладельцы возят в багажнике канистру с топливом. Нельзя оставлять машину со всем этим багажом под солнцем. Можно использовать для хранения специальные герметичные контейнеры, которые защищают от перегрева и разлива», — пояснил автоэксперт.

Ранее россиянам назвали вещи, которые опасно оставлять в машине летом. Так, не стоит забывать в салоне авто пауэрбанки, зажигалки, аккумуляторные батареи и телефоны — они могут взорваться при нагревании.

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      Нина Ташевская
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