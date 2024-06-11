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10:06, 11 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение 11 и 12 июня

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В сообщении ведомства говорится, что во вторник, 11 июня, и среду, 12 июня, местами в северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня близи поваленных деревьев и сухой травы.

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«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — добавили в ведомстве. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее российский турист помочился на перевале Кату-Ярык в Алтайском крае и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в священном месте подходит к обрыву и начинает справлять нужду с высоты.

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      Фариза Бацазова
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