Россиянам пришлось ночевать в лобби отеля Турции из-за незаконченного ремонта

Россияне ночевали в лобби люксового отеля Турции из-за незаконченного ремонта

Россиянам пришлось ночевать в лобби люксового турецкого отеля из-за незаконченного ремонта. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из туристок.

Соотечественница поделилась, что приехала в Кемер в гостиницу Mövenpick Resort Antalya Tekirova вместе с ребенком 5 июня. По ее словам, в этот день в недостроенном корпусе отеля собрались толпы разъяренных людей, которых не могли заселить из-за путаницы с номерами.

«Руководство отеля не выходило на связь, — добавила собеседница телеканала. — Сотрудники ресепшена просто уходили и прятались за дверью».

Отдыхающая подчеркнула, что многим туристам дали не те комнаты, которые они бронировали, поскольку они находились только на стадии ремонта. Как указала девушка, номера в здании не готовы на 30-40 процентов.

Ранее сообщалось, что российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля Турции, а некоторых и вовсе выгнали на улицу. Отдыхающие заплатили за отдых по 400–500 тысяч рублей, но часть из них не смогла даже попасть в свои номера.