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16:32, 10 июня 2024Путешествия

В Турции российских туристов выгнали из люксового отеля на улицу

Россиян выгнали из турецкого отеля на улицу из-за отсутствия свободных номеров

Кадр: Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

Российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля Турции, а некоторых и вовсе выгнали на улицу из-за отсутствия свободных номеров. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, соотечественники прилетели в люксовую гостиницу Mövenpick Resort Antalya в городе Кемер. Им обещали комфортные условия и незабываемый отдых. «На деле — туристы заплатили по 400–500 тысяч рублей, но часть из них не смогла даже заселиться в свои номера», — говорится в сообщении.

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На ресепшене россияне выяснили, что свободных номеров нет, а те, которые они забронировали, еще не достроили. Те, кого все-таки заселили в гостиницу, жалуются на грязь, муравьев и строительную пыль в коридорах.

В итоге путешественников просто выдворили из отеля на улицу. Некоторым удалось самостоятельно найти номера в соседних гостиницах.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.

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      Фариза Бацазова
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