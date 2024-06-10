В Турции российских туристов выгнали из люксового отеля на улицу

Россиян выгнали из турецкого отеля на улицу из-за отсутствия свободных номеров

Российских туристов заселили в недостроенный корпус отеля Турции, а некоторых и вовсе выгнали на улицу из-за отсутствия свободных номеров. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, соотечественники прилетели в люксовую гостиницу Mövenpick Resort Antalya в городе Кемер. Им обещали комфортные условия и незабываемый отдых. «На деле — туристы заплатили по 400–500 тысяч рублей, но часть из них не смогла даже заселиться в свои номера», — говорится в сообщении.

На ресепшене россияне выяснили, что свободных номеров нет, а те, которые они забронировали, еще не достроили. Те, кого все-таки заселили в гостиницу, жалуются на грязь, муравьев и строительную пыль в коридорах.

В итоге путешественников просто выдворили из отеля на улицу. Некоторым удалось самостоятельно найти номера в соседних гостиницах.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Инцидент случился на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку. По словам очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, и хотел быстрее покинуть воздушное судно.