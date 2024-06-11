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12:23, 11 июня 2024Россия

Россиянам пришлось оправдываться перед полицией за желто-серый цвет бордюра

Жителям Уфы пришлось оправдываться перед полицией за желто-серый цвет бордюра

Фото: Rtstudio / Shutterstock / Fotodom

Жителям Уфы пришлось оправдываться перед полицией за желто-серый цвет бордюра во дворе дома. Об этом стало известно «Подъему».

Как выяснило издание, в сочетании красок российские правоохранители заподозрили намеки на флаг Украины. Жители Уфы отметили, что используют желто-серый цвет для покраски бордюра с 2022 года.

Жители предоставили полицейским сертификат от производителя и начали оправдываться в письменном виде, что это сочетание цветов появилось не в поддержку Украины, а для порядка во дворе.

Местный активист Альберт Рахматуллин рассказал «Подъему», что краску отправили на экспертизу. «Жильцы пытаются объяснить, что в этом нет никакой политики, что покупали именно серую краску, никакого запрета об использовании желтого, серого, синего, голубого цвета нет, и поэтому не нужно обвинять их в том, что они не нарушали», — поделился он.

В полиции подтвердили, что по данному инциденту проводится проверка. Оперативники подчеркнули, что к ответственности никого из горожан не привлекали.

Ранее жительница Великого Устюга заявила о доносе за фото в желтой куртке на фоне неба.

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      Анна Щербакова
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