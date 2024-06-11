Россияне массово устремились летом в одну страну СНГ

РСТ: российские туристы массово устремились летом в Белоруссию

Российские туристы массово устремились летом в одну страну СНГ — Белоруссию. Об этом говорится в исследовании Российского союза туроператоров (РСТ), которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, объемы продаж санаториев Белоруссии и экскурсионных туров на лето в 2024 году заметно выросли. Эксперты отмечают, что рост составляет от 40 до 70 процентов. При этом заметен и рост цен — в среднем на 15-20 процентов.

«В результате белорусские санатории, которые всегда были значительно более дешевыми, догоняют по стоимости российских коллег», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что курорты Абхазии названы самыми выгодными направлениями для отпуска у моря в июне 2024 года. Тур в конце июня из Москвы в эту страну в трехзвездочный отель с завтраками и перелетом можно было купить всего за 73,2 тысячи рублей на двоих.