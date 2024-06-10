Раскрыто самое выгоднее направление для отпуска у моря

АТОР: Абхазия названа самым выгодным направлением для отпуска у моря в июне

Курорты Абхазии названы самыми выгодными направлениями для отпуска у моря в июне 2024 года. Такие данные раскрывает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тур в конце июня из Москвы в эту страну в трехзвездочный отель с завтраками и перелетом можно было купить всего за 73,2 тысячи рублей на двоих. На втором месте — Большой Сочи с ценником 82 тысячи рублей на двоих. Также в пятерку лидеров вошли Египет, китайский Хайнань и Шри-Ланка (в среднем 100-125 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.

