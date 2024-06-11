Россиянин расправился с заступившимся за его сестру гостем

В ЯНАО мужчина зарезал гостя, заступившегося за его сестру

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местного жителя обвинили в расправе над мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 июня потерпевший и еще несколько человек пришли в гости к знакомому. Там находилась и сестра хозяина жилья. Родственники поссорились, тогда пострадавший заступился за женщину. Пьяный хозяин квартиры разозлился, схватил нож и дважды вонзил его в грудь гостя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Иванове суд рассмотрит дело 65-летней местной жительницы, изрезавшей гостя и расправившейся с мужем.