Россиянина осудили на семь лет за жестокую расправу над экс-сожителем матери

Под Хабаровском осудили на 7 лет мужчину, жестоко убившего экс-сожителя матери

В Хабаровском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 34-летнего мужчину, забившего до смерти бывшего сожителя матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2023 года в поселке Хурмули Солнечного района пьяный мужчина поссорился с бывшим возлюбленным матери. Он изрезал его канцелярским и кухонным ножами, отверткой, избил топором, кочергой и иными предметами по телу, голове и шее. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Иваново суд рассмотрит дело 65-летней местной жительницы, изрезавшей гостя и расправившейся с мужем.

