Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 11 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на семь лет за жестокую расправу над экс-сожителем матери

Под Хабаровском осудили на 7 лет мужчину, жестоко убившего экс-сожителя матери

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хабаровском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы 34-летнего мужчину, забившего до смерти бывшего сожителя матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июне 2023 года в поселке Хурмули Солнечного района пьяный мужчина поссорился с бывшим возлюбленным матери. Он изрезал его канцелярским и кухонным ножами, отверткой, избил топором, кочергой и иными предметами по телу, голове и шее. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Иваново суд рассмотрит дело 65-летней местной жительницы, изрезавшей гостя и расправившейся с мужем.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше