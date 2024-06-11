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11:47, 11 июня 2024Экономика

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

Жительница Пскова лишилась квартиры и 10 млн рублей, поговорив с мошенниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожилая жительница Пскова лишилась квартиры и сбережений после того, как поговорила с мошенниками. Внимание на ситуацию обратила пресс-служба управления МВД по региону.

С женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что у неких злоумышленников появился доступ к ее счетам. Чтобы не потерять деньги, мужчина посоветовал псковичке перевести их на «безопасный» счет. После этого по похожей схеме другой лжесотрудник правоохранительных органов убедил россиянку продать свою квартиру и «обезопасить» вырученные со сделки деньги. В общей сложности женщина отдала аферистам около 10 миллионов рублей.

Поняв, что ее обманули, жительница Пскова обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, злоумышленников ищут.

Ранее москвичка доверилась аферисту и осталась без трех унаследованных квартир.

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      Полина Кислицына
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