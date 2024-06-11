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19:59, 11 июня 2024Силовые структуры

Россиянка получила гражданство Великобритании и попала под суд

Во Владивостоке будут судить жительницу, скрывшую гражданство Великобритании

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Во Владивостоке перед судом предстанет 25-летняя жительница, которая скрыла наличие гражданства Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Девушку обвиняют по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ. По данным следствия, в феврале 2020 года она находилась в Великобритании, где получила второе гражданство, однако не сообщила об этом в отдел по вопросам миграции. Это выявили сотрудники ФСБ.

Девушке грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области накрыли группу, организовавшую фиктивные браки для афганцев.

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      Илона Палей
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