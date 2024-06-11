Россиянка получила гражданство Великобритании и попала под суд

Во Владивостоке будут судить жительницу, скрывшую гражданство Великобритании

Во Владивостоке перед судом предстанет 25-летняя жительница, которая скрыла наличие гражданства Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Девушку обвиняют по статье 330.2 («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства») УК РФ. По данным следствия, в феврале 2020 года она находилась в Великобритании, где получила второе гражданство, однако не сообщила об этом в отдел по вопросам миграции. Это выявили сотрудники ФСБ.

Девушке грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области накрыли группу, организовавшую фиктивные браки для афганцев.