Российские школьники оставили оскорбительные надписи на памятнике воинам

Под Омском двое школьников нанесли оскорбительные надписи на памятнике воинам

Двое девятиклассников задержаны в Омской области за осквернение памятника воинам Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 17-летние подростки ночью 10 июня в селе Медвежье краской написали на плитах оскорбительные надписи и символы, после чего скрылись. Они использовали баллончик краски черного цвета, отметили в прокуратуре региона. По горячим следам хулиганов нашли и задержали. Против них возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»).

Один из задержанных пояснил, что он с приятелем неудачно пошутил, рассказала «Ленте.ру» представитель омского управления СК Лариса Болдинова. После инцидента подростки безуспешно пытались удалить надписи с помощью бензина. На период расследования они будут под подпиской о невыезде. Прокуратура взяла дело под свой контроль.

5 июня сообщалось, что в Московской области арестовали 45-летнего иностранца, обвиненного в осквернении памятника воинской славы. Ночью 29 мая он в состоянии алкогольного опьянения разбросал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем в городе Видное и показал прохожим жесты, символизирующие нацистское приветствие.