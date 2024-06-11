Российский военнослужащий получил пять лет колонии за неявку из отпуска

В Томске военный не вернулся вовремя из отпуска и получил пять лет колонии

Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Юрия Фисюка к пяти годам колонии общего режима за уклонение от прохождения военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Следствие и суд установили, что 4 апреля 2023 года Фисюк без уважительных причин не вернулся из отпуска на службу. В военную комендатуру от прибыл 6 сентября.

Ранее сообщалось, что бывшего коммунальщика Минобороны России Сергея Харитонова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за коррупцию. Прокурор просил приговорить его к 12 годам.