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18:20, 11 июня 2024Силовые структуры

Российский военнослужащий получил пять лет колонии за неявку из отпуска

В Томске военный не вернулся вовремя из отпуска и получил пять лет колонии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Юрия Фисюка к пяти годам колонии общего режима за уклонение от прохождения военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-ом Восточном окружном военном суде.

Следствие и суд установили, что 4 апреля 2023 года Фисюк без уважительных причин не вернулся из отпуска на службу. В военную комендатуру от прибыл 6 сентября.

Ранее сообщалось, что бывшего коммунальщика Минобороны России Сергея Харитонова приговорили к девяти годам колонии строгого режима за коррупцию. Прокурор просил приговорить его к 12 годам.

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      Илона Палей
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