Российский военный избил сослуживца за отказ вставать после сна и завтракать

В Чите вынесли приговор военному, избившему сослуживца за отказ просыпаться

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор проходящему военную службу по призыву Камалу Юсупову, избившему сослуживца за отказ просыпаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Юсупов будет полгода содержаться в дисциплинарной воинской части.

По данным ведомства, военный в ответ на отказ сослуживца подниматься с кровати после сна и готовиться к завтраку, ударил его по лицу кулаком, обмотанным полотенцем. Затем он бросил потерпевшего на пол и, удерживая его руки и ноги, нанес удары коленом по спине и локтем по голове.

Ранее стало известно, что Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил старшему радиотелеграфисту, избившему сослуживца металлическим саморезом, содержание в дисциплинарной воинской части на шесть месяцев.

