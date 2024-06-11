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08:46, 11 июня 2024Силовые структуры

Российский военный избил сослуживца за отказ вставать после сна и завтракать

В Чите вынесли приговор военному, избившему сослуживца за отказ просыпаться

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор проходящему военную службу по призыву Камалу Юсупову, избившему сослуживца за отказ просыпаться. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Юсупов будет полгода содержаться в дисциплинарной воинской части.

По данным ведомства, военный в ответ на отказ сослуживца подниматься с кровати после сна и готовиться к завтраку, ударил его по лицу кулаком, обмотанным полотенцем. Затем он бросил потерпевшего на пол и, удерживая его руки и ноги, нанес удары коленом по спине и локтем по голове.

Ранее стало известно, что Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил старшему радиотелеграфисту, избившему сослуживца металлическим саморезом, содержание в дисциплинарной воинской части на шесть месяцев.

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      Екатерина Кашурникова
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