Российский военный получил шесть лет колонии за самоволку

В Бурятии осудили на шесть лет военного, не вернувшегося из отпуска

Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил к шести годам лишения свободы Анатолия Иванова, уклонившегося от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный захотел отдохнуть и 28 апреля 2023 года не вернулся на службу из отпуска. 3 февраля 2024 года его разыскали сослуживцы.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор проходящему военную службу по призыву Камалу Юсупову, избившему сослуживца за отказ просыпаться.

