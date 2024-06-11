Расходы регионов России на обслуживание госдолга резко выросли

Счетная палата заметила резкий рост расходов регионов РФ на платежи по госдолгу

Расходы российских регионов на обслуживание госдолга за первые три месяца текущего года выросли на 6,8 процента. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о выполнении федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов.

При этом ведомство констатировало снижение доли рыночных заимствований с 7,2 процента на 1 января 2024 года до 4,8 процента на 1 апреля. Увеличение платежей аудиторы объяснили как резким повышением ключевой ставки во втором полугодии 2023 года, так и значительным увеличением оборотов по коммерческим кредитам из-за единого налогового платежа.

Последнее обстоятельство связано с тем, что покрытие кассовых разрывов каждый месяц проводилось за счет коммерческих кредитов, которые погашаются за счет поступивших доходов.

В целом за первые три месяца консолидированные бюджеты показали рост доходов на 3,6 процента в годовом выражении и рост расходов на 5,9 процента. В Счетной палате считают, что причиной большего роста расходов также стали санкции западных стран.

Ранее аудиторы ведомства подсчитали, что бизнес в России продолжают «кошмарить» девять министерств и ведомств. Для этого Счетная палата проверила 44 министерства и ведомства на исполнение поручений по контрольно-надзорной деятельности.