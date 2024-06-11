Расходы регионов России на обслуживание госдолга резко выросли

Расходы российских регионов на обслуживание госдолга за первые три месяца текущего года выросли на 6,8 процента. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о выполнении федерального бюджета и бюджета внебюджетных фондов.
При этом ведомство констатировало снижение доли рыночных заимствований с 7,2 процента на 1 января 2024 года до 4,8 процента на 1 апреля. Увеличение платежей аудиторы объяснили как резким повышением ключевой ставки во втором полугодии 2023 года, так и значительным увеличением оборотов по коммерческим кредитам из-за единого налогового платежа.
Последнее обстоятельство связано с тем, что покрытие кассовых разрывов каждый месяц проводилось за счет коммерческих кредитов, которые погашаются за счет поступивших доходов.
В целом за первые три месяца консолидированные бюджеты показали рост доходов на 3,6 процента в годовом выражении и рост расходов на 5,9 процента. В Счетной палате считают, что причиной большего роста расходов также стали санкции западных стран.
Ранее аудиторы ведомства подсчитали, что бизнес в России продолжают «кошмарить» девять министерств и ведомств. Для этого Счетная палата проверила 44 министерства и ведомства на исполнение поручений по контрольно-надзорной деятельности.