Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 7 июня 2024Экономика

В России подсчитали «кошмарящие» бизнес ведомства

Аудитор Орлова: бизнес в России кошмарят девять министерств и ведомств

Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Бизнес в России «кошмарят» девять министерств и ведомств. Количество таких органов подсчитали аналитики Счетной Палаты, об этом со ссылкой на аудитора Светлану Орлову сообщает РИА Новости.

Несмотря на проводимую в стране административную реформу по контрольно-надзорной деятельности, ряд министерств и ведомств не в полной мере выполняют свои задачи. Об этом представитель Счетной Палаты заявила в рамках сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Счетная палата проверила 44 министерства и ведомства, и те рекомендации, которые мы дали правительству, они практически все исполнены», — добавила она.

В марте на заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин потребовал максимально сократить число проверок бизнеса. По его словам, надзорный орган должен сократить количество подобных мероприятий, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг и последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни.

По словам главы государства, введение моратория на проверки бизнеса полностью себя оправдало. «Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять». При этом с 1 января 2025 года возможно отказаться от этой временной меры и перейти на риск-ориентированный подход и закрепить его законодательно, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Оценена возможность поставок Россией противникам США гиперзвуковых ракет

      В Совфеде отреагировали на обстрел Луганска и порассуждали об «ответке» США

      Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

      Адвокат опроверг дачу генералом Поповым изобличающих показаний

      Дачникам назвали способ наказать виновного в затоплении участка соседа

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше