В России подсчитали «кошмарящие» бизнес ведомства

Аудитор Орлова: бизнес в России кошмарят девять министерств и ведомств

Бизнес в России «кошмарят» девять министерств и ведомств. Количество таких органов подсчитали аналитики Счетной Палаты, об этом со ссылкой на аудитора Светлану Орлову сообщает РИА Новости.

Несмотря на проводимую в стране административную реформу по контрольно-надзорной деятельности, ряд министерств и ведомств не в полной мере выполняют свои задачи. Об этом представитель Счетной Палаты заявила в рамках сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Счетная палата проверила 44 министерства и ведомства, и те рекомендации, которые мы дали правительству, они практически все исполнены», — добавила она.

В марте на заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин потребовал максимально сократить число проверок бизнеса. По его словам, надзорный орган должен сократить количество подобных мероприятий, обеспечить защиту прав граждан, потребителей товаров и услуг и последовательно работать над защитой прав предпринимателей и всех участников хозяйственной жизни.

По словам главы государства, введение моратория на проверки бизнеса полностью себя оправдало. «Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять». При этом с 1 января 2025 года возможно отказаться от этой временной меры и перейти на риск-ориентированный подход и закрепить его законодательно, добавил он.