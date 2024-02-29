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15:12, 29 февраля 2024Экономика

Путин поручил отказаться от временного моратория на проверки бизнеса

Путин поручил отказаться от временного моратория на проверку бизнеса с 2025 года

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Введение моратория на проверки бизнеса полностью себя оправдало. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что «компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять». При этом с 1 января 2025 года возможно отказаться от этой временной меры.

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Путин предложил перейти на риск-ориентированный подход и закрепить его законодательно. При этом стоит минимизировать число проверок бизнеса и применять профилактические меры там, где риски отсутствуют, добавил он. Глава государства также поручил кабмину предоставить предложения по смягчению налогового режима малого и среднего бизнеса.

Президент также предложил правительству рассмотреть вопрос введения амнистии для некрупных компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, а также проработать ее параметры. В том числе речь идет о тех компаниях, которые прибегали к практике дробления бизнеса для ухода от налогов. По словам Путина, для таких предпринимателей никаких штрафов и пересчетов налогов не будет.

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