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17:53, 11 июня 2024Бывший СССР

СБУ заподозрила дочь экс-мэра Полтавы в работе на «Единую Россию»

СБУ задержала дочь экс-мэра Полтавы по подозрению в сотрудничестве с Россией

Фото: Felipe Dana / AP

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала дочь экс-мэра украинского города Полтава. О предъявленных женщине подозрениях ведомство сообщило в Telegram-канале.

По версии правоохранителей, в 2022 и 2023 годах 36-летняя фигурантка работала на российских выборах. Как уточнили в СБУ, в рамках сотрудничества с партией «Единая Россия» она занималась «распространением прокремлевской агитации» через рекламные стенды.

«Проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды», — говорится в заявлении ведомства.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело о коллаборационной деятельности. В доме и офисе подозреваемой сотрудники СБУ провели обыски. На имущество дочери бывшего мэра Полтавы на сумму свыше 270 миллионов гривен (около 600 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») был наложен арест, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно о задержании СБУ в Хмельницкой области депутата местного совета. Она, а также ее дети подозревались в работе на российские спецслужбы.

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      Екатерина Грищенко
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