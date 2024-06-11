Селевой поток унес двух державшихся за руки российских детей

В селе Кижани в Дагестане селевой поток унес двух девочек

В селе Кижани в Дагестане селевой поток унес двух сестер, которые во время схода смеси грязи и воды держались за руки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Дети переждали в доме бабушки сильный дождь, а когда он кончился, отправились домой. Однако прямо на улице их настиг сель. Несмотря на то что девочки пытались противостоять стихии, сель унес их обеих.

Старшей сестре удалось выплыть, а младшую унесло потоком на два километра. Пострадавшую нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что сотрудники таджикских дорожных служб смогли спасти двух российских туристов, автомобиль которых был заблокирован селевым потоком на трассе в районе Сангвор.