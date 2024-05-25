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13:22, 25 мая 2024Бывший СССР

В Таджикистане сообщили о происшествии с российскими туристами

В Таджикистане спасли российских туристов после происшествия из-за селя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ilya Sviridenko / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники таджикских дорожных служб смогли спасти двух российских туристов, автомобиль которых был заблокирован селевым потоком на трассе в районе Сангвор. Об этом передаетТАСС со ссылкой на сообщения Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана.

«Сель сошел 24 мая в результате проливного дождя на дорогу Лаби Джар — Сангвор — Дарваз, по которой ехали туристы — мужчина и женщина. Выбраться самостоятельно из автомобиля они не смогли», — говорится о происшествии. Спастись россиянам удалось благодаря дорожной службе Нурабадского района.

По всему Таджикистану из-за сильных дождей в настоящее время фиксируются сели, камнепады и оползни, а также наводнения. По данным министерства транспорта, затопленными оказались более 130 километров дорог. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству принять необходимые меры для ликвидации последствий всех происшествий.

Ранее сообщалось об экстренном изменении курса самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в таджикский город Худжанд. Посадка произошла в аэропорту Самары, никто из пассажиров не пострадал.

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      Дмитрий Попов
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