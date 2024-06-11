Соратник Кадырова заявил о строительстве Минобороны базы для полков «Ахмат»

Соратник Кадырова Даудов: Минобороны построит две новые базы для полков «Ахмат»

Министерство обороны России построит две новые базы для полков «Ахмат». Об этом в своем Telegram-канале заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Магомед Даудов.

По словам Даудова, базы появятся в селе Гелдаган и в станице Ищерская. В одном из населенных пунктов разместится полк «Ахмат-Россия», в другом — «Ахмат-Чечня». Решение о строительстве было принято по итогам встречи Даудова с замминистра обороны Русланом Цаликовым.

«Первый заместитель министра обороны выразил свою готовность и впредь оказывать нам необходимое содействие в решении важных задач», — заявил Даудов.

После отставки Магомеда Даудова, покинувшего 15 мая пост спикера парламента Чечни, назначили председателем правительства региона. Глава Чечни, комментируя отставку своего ближайшего соратника, подчеркнул, что тому «стоит искать себя в иных сферах».