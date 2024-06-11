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20:30, 11 июня 2024Силовые структуры

Сотрудники ФСБ нашли 50 килограммов пороха дома у россиянина

ФСБ обнаружила 50 килограммов пороха в доме у жителя Белгородской области

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ обнаружили 50 килограммов артиллерийского пороха в доме у жителя Белгородской области. Об этом сообщает сайт «Go31.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, житель Валуйского городского округа незаконно приобрел и хранил взрывчатое вещество. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, по которому мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам специалистов, найденный у задержанного порох полностью готов к применению.

Ранее сотрудники уголовного розыска МВД и ФСБ задержали 69-летнего жителя кубанского города Усть-Лабинска, который оказался подпольным оружейником. В ходе обыска в его частном доме были изъяты 25 единиц боевого оружия, 4000 боеприпасов, составные части и холодное оружие.

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      Олеся Мицкевич
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