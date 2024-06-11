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10:10, 11 июня 2024Россия

Спасающийся от опасности россиянин сорвался с седьмого этажа и выжил

В Нижнем Новгороде мужчина сорвался с седьмого этажа, спасаясь от пожара

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Житель Нижнего Новгорода сорвался с высоты с седьмого этажа. Россиянин решил выбраться из квартиры через окно из-за грозившей ему опасности, сообщает Telegram-канал Ni Mash

В квартире мужчины начался пожар. Поскольку покинуть помещение через дверь горожанин не смог, он решил выбраться через окно и сорвался.

Нижегородцу удалось выжить. Возможно, это произошло потому, что он ударился о козырек. Мужчину госпитализировали. Его квартира выгорела полностью, возможно обрушение потолка.

Ранее житель Улан-Удэ выжил, получив удар током 27 тысяч вольт. Он дотронулся до контактной сети поезда.

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      Алан Босиков
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