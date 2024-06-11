США ввели новые санкции против хуситов

Bloomberg: США ввели новые санкции против посредников хуситов

Вашингтон ввел новые санкции ​​против сети финансового посредника йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Саида аль-Джамаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов США .

Отмечается, что под санкции также попала базирующаяся в Гонконге компания Lainey Shipping Ltd., которая является владельцем судна Janet, перевозившим под панамским флагом подпадающие под рестрикции грузы.

«Хуситы продолжают использовать обширную сеть поддержки для облегчения своей незаконной деятельности, включая сокрытие происхождения грузов, подделку транспортных документов и предоставление услуг судам, находящимся под санкциями», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение хуситами ударов по двум суднам в Аденском заливе. Уточнялось, что они запустили две противокорабельные баллистические ракеты с территории контролируемых районов Йемена.