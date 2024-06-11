Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 11 июня 2024Мир

США ввели новые санкции против хуситов

Bloomberg: США ввели новые санкции против посредников хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Вашингтон ввел новые санкции ​​против сети финансового посредника йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Саида аль-Джамаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов США .

Отмечается, что под санкции также попала базирующаяся в Гонконге компания Lainey Shipping Ltd., которая является владельцем судна Janet, перевозившим под панамским флагом подпадающие под рестрикции грузы.

«Хуситы продолжают использовать обширную сеть поддержки для облегчения своей незаконной деятельности, включая сокрытие происхождения грузов, подделку транспортных документов и предоставление услуг судам, находящимся под санкциями», — заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение хуситами ударов по двум суднам в Аденском заливе. Уточнялось, что они запустили две противокорабельные баллистические ракеты с территории контролируемых районов Йемена.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался второй этап учений с тактическим ядерным оружием

      Антидроновый «Фумигатор» впервые показали на фото

      В Ереване протестующие перекрыли улицу цепями

      Банк России рассказал о темпах роста кредитования

      46-летняя Летиция Каста появилась на публике в платье с глубоким декольте

      В московском музее показали картины из мусора

      В Японии заявили об отсутствии смысла в мирной конференции по Украине без России

      Москалькова предложила усилить наказание за русофобию для иностранных чиновников

      Ученые из МГУ заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

      Узнавшая о раке мозга 23-летняя девушка рассказала о первом симптоме заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше