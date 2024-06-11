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09:49, 11 июня 2024Экономика

Цены на сжиженные углеводородные газы в России резко взлетели

«Ъ»: стоимость СУГ за десять дней выросла на 38 % из-за роста поставок в Европу

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в период с 31 мая по 10 июня взлетела на 38,6 процента, до 13,3 тысячи рублей за тонну. Как отмечает «Коммерсантъ», этот рост стал первым с начала года, в середине мая топливо падало до 8,8 тысячи рублей.

Один из собеседников издания на рынке объяснил рост цен ростом поставок в Европу, который возник на фоне грядущего полного запрета импорта из России. Такое решение принято еще в декабре 2023 года, но с переходным периодом на срок один год.

Управляющий директор трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что резкий рост объясняется очень низкой стоимостью топлива весной, сезонным повышением спроса и снижением производства из-за плановых ремонтов предприятий.

Источник на рынке подтвердил, что остановка производства привела к снижению поставок на биржу. Argus Media отмечает, что в настоящее время остановлена одна из газофракционирующих установок Пермского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), профилактика на Астраханском газоперерабатывающем заводе продлится до 26 июня, также только 8 июня завершены плановые работы на «Запсибрнефтехиме» в Тюменской области.

В то же время эксперты отмечают высокие запасы СУГ в России и не ждут дальнейшего серьезного роста стоимости. Что касается экспорта, то Reuters ожидает роста отгрузки более чем на 20 процентов из Балтики за счет фрахта новых газовозов.

Ранее сообщалось, что производители СУГ в России с начала года не смогли отгрузить более 50 тысяч тонн продукции из-за того, что им перестало хватать цистерн-вагонов.

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      Платон Щукин
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