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10:06, 20 мая 2024Экономика

В России перестало хватать цистерн

«Ъ»: производители не отгрузили более 50 тысяч тонн СУГ из-за нехватки цистерн

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Производители сжиженных углеводородных газов (СУГ) с начала года не смогли отгрузить более 50 тысяч тонн продукции из-за того, что им перестало хватать цистерн-вагонов. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такая ситуация, указал один из собеседников, привела к снижению переработки на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и нарушению обязательств по поставке моторных масел.

Еще в марте на проблему вице-премьеру Александру Новаку жаловались главы «Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти» и «Новатэка». Они отмечали, что рост оборота на железнодорожной сети, высокие списания и низкие закупки не позволяют обеспечить стабильное обеспечение цистернами предприятий. Это, по их мнению, создает угрозу дестабилизации рынка.

По данным издания, операторы добиваются от производителей цистерн строительства 1,5 тысячи единиц уже в текущем году, но те готовы выполнить заказ только в 2025-2026 годах. Более быстрому выпуску мешает высокая загрузка мощностей.

Отдельной проблемой стала высокая цена новой цистерны для СУГ. Еще в 2018 году она обходилась оператору в 3,7-3,8 миллиона рублей, а теперь придется отдать более девяти миллионов. В таких условиях коммерческая ставка аренды должна находиться на уровне шести тысяч рублей за цистерну в сутки, но это запредельно дорого для отправителей.

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В середине марта Минпромторг оценивал дефицит цистерн для СУГ в 3,6 тысячи единиц. По сроку службы в 2024-2027 годах должны списать 2,6 тысячи цистерн. Если закупать в этот период от 1 до 2 тысяч цистерн в год, то их прогнозируемый дефицит к 2027 году увеличится до 8 тысяч, утверждает источник издания.

При этом вагоностроители и Минпромторг выступают против идеи нефтегазовых топ-менеджеров о продлении срока службы вагонов. Они подчеркивают, что это небезопасно, и, кроме того, спровоцирует падение закупок и создаст отложенный спрос, удовлетворить который будет сложно. Впрочем, заместитель главы ИПЕМ Владимир Савчук считает, что решить проблему можно промежуточным вариантом — продлить сроки службы с обязательствами по закупке новых цистерн.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ставки бронирования нефтебензиновых цистерн за год выросли на треть, до 1,8 тысячи рублей. По данным Савчука, с того момента наблюдается рост еще на 20 процентов.

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      Платон Щукин
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