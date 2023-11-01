Железнодорожные перевозки в России резко подорожали

Forbes: железнодорожная перевозка ряда грузов в России подорожала на треть

За последние полтора года стоимость вагонов в России увеличилась почти вдвое, за этот период времени резко выросли и цены на их аренду. На этом фоне перевозить ряд категорий грузов железнодорожным транспортом стало дороже на треть, сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка.

Согласно данным аналитиков Информационного центра операторов (ИЦО), в настоящее время заключить контракт на покупку типового полувагона можно по цене 4,5-6,5 миллиона рублей, а инновационного (вагона большей грузоподъемности) — в районе 6,2-7,5 миллиона. Для сравнения, в 2021 году показатели находились на уровнях в 3,5 и 3,5-3,9 миллиона рублей соответственно.

Одной из главных причин удорожания железнодорожных перевозок эксперты назвали грядущую обязательную замену вагонного парка, которая должна произойти в 2024-2030 годах. На этом фоне логистические компании будут вынуждены компенсировать растущие издержки при помощи поднятия цен на вагоны и их аренду. Еще одним факторов выступает растущий спрос на подвижные составы со стороны лизинговых компаний.

«Ужесточаются условия транспортного обслуживания со стороны операторов. Растут ставки, растут штрафы, ухудшаются условия взаиморасчетов», — посетовал зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин.

Рост стоимости аренды аналитики связали с дефицитом пропускных мощностей, который усугубился на фоне введения санкций и переориентации грузопотоков с европейского на азиатский рынок. На этом фоне ставки бронирования нефтебензиновых цистерн с сентября 2022 года увеличились на 32 процента — до 1,8 тысячи рублей за вагон в сутки. В свою очередь, ставки бронирования полувагона в сентябре 2023-го находилась на уровне в 2,08 тысячи рублей в день, уточнили в ИЦО.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о резком росте стоимости грузовых автоперевозок в России. По итогам третьего квартала они подорожали на 41,1 процента в годовом выражении. Наибольшее увеличение стоимости доставки грузов продемонстрировали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск (на 76,7 процента) и Екатеринбург (на 72 процента). В свою очередь, автологистика из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9 процента, а в обратном направлении — на 39,3 процента.