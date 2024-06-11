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14:36, 11 июня 2024Экономика

Ценные бумаги QIWI резко подорожали

Московская биржа: Ценные бумаги QIWI подорожали почти на 10 %

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Депозитарные расписки QIWI выросли в цене на 9,8 процента, до 183,6 рубля за штуку. Об этом стало известно из данных Московской биржи. Такой скачок стоимости ценных бумаг произошел после появления новостей о том, что группа Т-Банка (бывший «Тинькофф») приобретет у холдинга QIWI контрольные пакеты акций в компаниях ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии».

Однако 10-процентное подорожание наблюдалось только в начале торгов. Уже 10:25 оно замедлилось до 4 процентов, а цена снизилась до 174 рублей за одну расписку.

Ранее стало известно, что Т-банк выкупит у группы QIWI две факторинговые компании, но стоимость сделки не уточнялась. Впрочем, в группе признали, что эта операция даст ей возможность расплатиться по бондам на восемь миллиардов рублей.

По словам главы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова выплаты кредиторам ликвидированного Киви Банка начнутся в июле. Все же требования рассчитывают удовлетворить в сентябре 2024 года.

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      Кирилл Луцюк
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