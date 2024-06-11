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10:23, 11 июня 2024Экономика

Qiwi продаст часть активов Т-банку

Qiwi сообщила о продаже двух факторинговых компаний Т-банку

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Т-банк (бывший Тинькофф банк) выкупит у группы Qiwi две факторинговые компании — ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». Об этом со ссылкой на пресс-службу Qiwi пишет «Коммерсантъ».

Стоимость сделки не сообщается. Однако в группе указали, что продажа позволит ей расплатиться по бондам стоимостью восемь миллиардов рублей, что составляло проблему после отзыва лицензии у Киви-банка.

В сообщении указывается, что ранее Qiwi предоставляла банковскую инфраструктуру для развития сервисов Rowi и фондировала ее для развития факторинга. В нынешних условиях группа не может предложить компаниям ни то, ни другое.

Для завершения продажи нужно согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом «Интерфакс» утверждает, что Qiwi уже передала 51 процент в двух компаниях в залог Т-банку. В группе обещают, что Rowi сохранит автономность и продолжит развивать бизнес. С 2018 года услугами двух факторинговых компаний воспользовались 27 тысяч человек.

В апреле Qiwi предупредила, что у нее не хватит средств выкупить облигации «Киви Финанс» на 8,5 миллиарда рублей. В результате компания допустила технический дефолт, но позднее выкупила у держателей 8,3 миллиона облигаций по 1016,4 рубля за штуку и вышла из дефолта.

Ранее глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников рассказал, что выплаты кредиторам Киви банка начнутся в июле, а удовлетворить все требования планируется в сентябре текущего года. По его словам, в АСВ ожидали, что за компенсациями обратятся более девяти миллионов владельцев кошельков, но их оказалось почти в 20 раз меньше.

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      Платон Щукин
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