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19:18, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик пожаловался на тяготы жизни в эмиграции

Стендап-комик Копаница заявил, что в эмиграции сложно строить долгосрочные планы

Кадр: Дима Горлищев / YouTube

Российский стендап-комик Виктор Копаница, уехавший из России в 2022 году, рассказал, что ему сложно строить долгосрочные планы в эмиграции. На тяготы жизни он пожаловался в выпуске подкаста «Слова комика», доступном на YouTube.

Ведущий подкаста, также покинувший Россию, заявил, что в эмиграции ему трудно строить планы на более чем два дня вперед. Копаница согласился с этим утверждением. «Ты вырываешься в абсолютно новую среду, которую сперва нужно как бы осмыслить. Получается, чтобы у тебя появилось какое-то видение будущего, тебе нужно собрать для начала видение настоящего. Поэтому все ставят жизнь на паузу», — высказался комик.

Он также добавил, что на построение его планов влияли события в России. В частности, по его словам, Копаница и другие эмигранты следили за событиями июня 2023 года, связанные с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. «Все снова вернулись в это состояние на несколько недель, когда ты [думаешь]: "Как жить дальше опять"», — заключил Копаница.

Ранее комик оценил перспективу возвращения из эмиграции. Он заявил, что допускает мысль о переезде в Россию.

Копаница играл в КВН, а также участвовал в юмористическом проекте Comedy Баттл. В 2022 году он покинул Россию и поселился в Киргизии. Позднее комик переехал в Казахстан.

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