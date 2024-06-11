Уехавший из России комик рассказал о планах получить другое гражданство

Комик Копаница заявил, что думает о получении гражданства Казахстана

Российский стендап-комик Виктор Копаница, переехавший из России в Казахстан, заявил о планах получить гражданство страны. Подробности он раскрыл в подкасте «Слово комика», доступном на YouTube.

«Я бы хотел остаться в Казахстане надолго. Настолько надолго, что я одним глазам уже поглядываю в сторону того, что тут вроде через пять лет можно претендовать на гражданство», — заявил он.

Копаница пояснил, что ему понравилось жить в Казахстане. Он также отметил, что начал учить слова на казахском языке. Однако при этом комик допустил, что может уехать из страны, если у него представится для этого «невероятная возможность». «Поджав хвост, устремлюсь туда. А сейчас — пока нет. Пока здесь и надолго», — констатировал юморист.

Ранее Копаница оценил перспективу возвращения в Россию. Он заявил, что допускает, что приедет обратно. Комик добавил, что не может выйти на мировую сцену, так как выступает на русском языке.

Копаница играл в КВН, а также выступал в юмористическом телепроекте Comedy Баттл. В 2022 году он уехал из России в Киргизию. Позднее он переместился в Казахстан.