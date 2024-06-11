В Харьковской области рассказали о массовом вызове медиков в ТЦК

«Страна.ua»: в Харьковской области идет массовый вызов медиков и водителей в ТЦК

В подконтрольной Киеву части Харьковской области идет массовый вызов медиков и водителей в Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), сообщило в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Как рассказал один из сотрудников скорой помощи, «всю скорую Харькова гонят в ТЦК обновить данные», а когда люди приходят, то их уже не выпускают. Он уточнил, что сложилась такая же ситуация, как в Одессе.

11 июня стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК вызвали в военкомат скорую помощь, чтобы мобилизовать ее работников. Ситуация стала причиной скандала: к ТЦК подъехали еще несколько машин скорой помощи, которые включили сирены в знак протеста против действий военкомов.