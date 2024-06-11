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19:59, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине после драки с военкомами начали увольняться сотрудники скорой помощи

В Одессе водители скорой помощи начали массово увольняться после скандала с ТЦК
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине сотрудники скорой помощи начали увольняться после скандала с работниками Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам представителя скорой помощи в Одессе, никто из сотрудников экстренной службы не имеет брони от мобилизации и сделать ее им «никто не обещает». Он также рассказал журналистам о массовых увольнениях водителей скорой помощи и риске возникновения аналогичной проблемы с фельдшерами и врачами.

«У нас [на подстанции] работников, которые подлежат бронированию, 22 человека. Если их сейчас массово заберут на фронт, [работа] подстанции просто встанет. Мы обслуживаем два самых больших района города. Я думаю, что на других подстанциях похожая ситуация», — уточнил сотрудник скорой помощи в Одессе.

11 июня стало известно, что в Одессе сотрудники ТЦК вызвали в военкомат скорую помощь, чтобы мобилизовать ее работников. Ситуация стала причиной скандала: к Территориальному центру комплектования подъехали еще несколько машин скорой помощи, которые включили сирены в знак протеста против действий военкомов.

На инцидент обратили внимание в Верховной Раде Украины. Депутат Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал позором попытку мобилизации работников скорой помощи в Одессе.

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      Екатерина Грищенко
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