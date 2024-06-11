На Украине назвали позором попытку мобилизации медиков в Одессе

Депутат Рады Гончаренко назвал позором попытку мобилизации медиков в Одессе

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал позором попытку мобилизации работников скорой помощи в Одессе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«То, что случилось сегодня в Одессе, — это полный позор», — заявил депутат. Он также призвал ввести бронирование 100 процентов сотрудников экстренной медицинской помощи.

По его словам, есть критически важные люди, которыми являются медики скорой. Гончаренко подал в кабмин обращение с требованием бронировать всех сотрудников экстренной медицинской помощи.

11 июня в Одессе сотрудники ТЦК попытались мобилизовать работников скорой помощи, которую вызвали в военкомат. Украинские СМИ сообщали, что медиков не выпускали из ТЦК. Позднее в военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами будет проведена проверка.

