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17:49, 11 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали позором попытку мобилизации медиков в Одессе

Депутат Рады Гончаренко назвал позором попытку мобилизации медиков в Одессе
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) назвал позором попытку мобилизации работников скорой помощи в Одессе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«То, что случилось сегодня в Одессе, — это полный позор», — заявил депутат. Он также призвал ввести бронирование 100 процентов сотрудников экстренной медицинской помощи.

По его словам, есть критически важные люди, которыми являются медики скорой. Гончаренко подал в кабмин обращение с требованием бронировать всех сотрудников экстренной медицинской помощи.

11 июня в Одессе сотрудники ТЦК попытались мобилизовать работников скорой помощи, которую вызвали в военкомат. Украинские СМИ сообщали, что медиков не выпускали из ТЦК. Позднее в военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами будет проведена проверка.

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      Кристина Есикова
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