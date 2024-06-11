В Дагестане заметили беспилотник на парашюте

В Каспийске очевидцы сообщили о беспилотнике, спускающимся на парашюте

В дагестанском городе Каспийск очевидцы заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), спускающийся на парашюте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неопознанный беспилотник видели из разных районов города. В один момент аппарат выпустил парашют.

Комментариев властей, а также данных о принадлежности БПЛА пока нет.

9 июня российские средства противовоздушной обороны впервые уничтожили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии. По данным Минобороны России, попытка атаки была совершена примерно в 8:40 по московскому времени. Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон самолетного типа.