В Дании задержали россиянку по подозрению в связях с разведкой

В Дании задержана гражданка России по подозрению в связях с российской разведкой

В Дании задержана гражданка России по подозрению в связях с российской разведкой. Об этом сообщает Danmarks radio со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ).

По данным РЕТ, россиянка была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Она подозревается в «обеспечении иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании».

В службе безопасности добавили, что дело не имеет отношения к выборам в Европарламент, а связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

3 июня посольство России в Швеции заявило о попытке шведских СМИ дискредитировать «Правфонд».