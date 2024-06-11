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14:34, 11 июня 2024Мир

В Дании задержали россиянку по подозрению в связях с разведкой

В Дании задержана гражданка России по подозрению в связях с российской разведкой

Фото: Claus Bech / Ritzau Scanpix / Reuters

В Дании задержана гражданка России по подозрению в связях с российской разведкой. Об этом сообщает Danmarks radio со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ).

По данным РЕТ, россиянка была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Она подозревается в «обеспечении иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании».

В службе безопасности добавили, что дело не имеет отношения к выборам в Европарламент, а связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).

3 июня посольство России в Швеции заявило о попытке шведских СМИ дискредитировать «Правфонд».

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