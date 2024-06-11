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12:29, 11 июня 2024Экономика

ФАС выявила крупный картельный сговор при реализации дорожного нацпроекта

ФАС выявила картельный сговор на 1,6 млрд рублей с участием двух стройкомпаний

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила крупный картельный сговор на общую сумму 1,6 миллиарда рублей с участием компаний «Стройкапиталлгрупп» и «ПромПесок». Они участвовали в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны вышеуказанных компаний были обнаружены на торгах. В ведомстве подозревают эти фирмы в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Эти компании заключили контракты на работы по капремонту автомобильных дорог, приняв участие в торгах в Рязанской области.

Заключенные соглашения также подразумевали выполнение работ по подготовке проектной документации и проведение инженерных изысканий. Сумма начальных цен на торгах составила 1 600 376 153 рубля. В случае доказательства вины вышеуказанных компаний, согласно Кодексу об административных правонарушениях, им будут грозить оборотные штрафы, заключили в ФАС.

Ранее в ведомстве выявили картельный сговор на общую сумму 2,8 миллиарда рублей при реализации двух нацпроектов — «Демография» и «Образование». Под подозрение ФАС попали ООО «Парк Инвест» и ООО «Гардарика». В ведомстве полагают, что эти компании поддерживали начальные цены на торгах за право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий на территории Москвы, Приморского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

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