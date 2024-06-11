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18:30, 11 июня 2024Культура

В французском Версале случился пожар

BFMTV: посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за пожара

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В Версальском дворце во Франции случился пожар. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что посетители достопримечательности были эвакуированы после того, как сработала пожарная сигнализация. По словам представителей спасательных служб, пожар «быстро взяли под контроль».

Подчеркивается, что в результате случившегося никто не пострадал. Огонь также не нанес ущерба экспонатам.

Ранее сообщалось, что российская певица чудом спаслась из пожара в жилом доме на севере Москвы. Во время инцидента артистка находилась дома и смотрела кино.

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      Варвара Кошечкина
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