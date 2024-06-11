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13:19, 11 июня 2024Россия

В Госдуме обратились к Западу после начала второго этапа учений ядерных сил

Депутат Хамитов считает, что руководители НАТО не ожидали учений ядерных сил РФ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководители НАТО не ожидали, что Россия будет проводить учения с тактическим ядерным оружием, но лучше бы «Западному миру» не доводить до необходимости применения техники и личного состава в реальной жизни. С таким предупреждением к Западу обратился депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя начало проведения второго этапа учений ядерных сил России, его слова приводит Life.

«Возможно, в НАТО думали, что они остаются пугалкой для всего мира, — предполагает парламентарий. — Может быть, они рассчитывали, что после их агрессивных выпадов в нашу сторону все тут же встанут на задние лапки в ожидании дальнейших указаний. А теперь смотрят и в очередной раз не понимают: как это кто-то осмелился действовать самостоятельно и всерьез готовится к защите своей безопасности».

Поддержание готовности личного состава и техники в современных условиях Хамитов назвал необходимой процедурой и предупредил, что «лучше бы Западному миру не доводить до необходимости применения этой готовности в реальной жизни».

Ранее Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Во время тренировки отработают вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического (тактического) ядерного оружия.

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      Елена Торубарова
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