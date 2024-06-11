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18:32, 11 июня 2024Россия

В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

Депутат Госдумы Шаманов раскритиковал генералов МО РФ за обмундирование солдат

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Минобороны за обмундирование солдат, сравнив Российскую армию с «партизанским отрядом». Его слова приводит РБК в Telegram-канале.

«Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — отметил парламентарий.

В 2022 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой, признал их наличие, а также подчеркнул, что принимаемые к их разрешению меры имеют положительный результат.

Позднее депутат Государственной Думы Андрей Колесник предложил выдавать мобилизованным россиянам ватники, поскольку «они лучше справляются с морозами, чем современная форма».

Осенью 2023 года жена участника специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа пожаловалась, что ее мужу не выдают обмундирование и амуницию, которые обязаны выдавать по контракту. Занимавшая тогда должность губернатора ХМАО Наталья Комарова заявила, что российские военные могут недополучать снаряжение и обмундирование по причине того, что регион не готовился к проведению спецоперации. Позднее в пресс-службе главы региона сообщили, что проблему решили.

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      Елена Торубарова
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