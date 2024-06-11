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12:25, 11 июня 2024Бывший СССР

В Грузии высказались о неверных шагах Киева против Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе: неверные шаги Киева не помешают помощи украинцам

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Неверные шаги властей Украины, направленные в адрес Грузии, не помешают помощи, которую Тбилиси оказывает украинцам. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что между грузинским и украинским руководством есть трудности. Как объяснил политик, это вызвано определенными решениями. Кобахидзе напомнил, что украинский посол был отозван из Грузии, а грузинский посол был фактически выслан с Украины. «Это были неверные шаги, хотя, конечно, они не помешают нашему стремлению оказать максимальную помощь украинскому народу», — сказал он.

Кроме того, по данным политика, в Грузии находятся около 26 тысяч украинских беженцев, которым предоставлено бесплатное обслуживание в разных сферах. Кобахидзе также назвал еще одним выражением поддержки украинскому народу участие грузинской стороны в конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Германии.

Ранее премьер Грузии назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины. По его словам, грузинский народ отличается высокой солидарностью с украинцами.

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      Кристина Есикова
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