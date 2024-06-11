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12:30, 11 июня 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины

Премьер Грузии Кобахидзе назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины, передает ТАСС.

«Нашим долгом является сделать все для того, чтобы способствовать восстановлению Украины вместе с партнерами», — заявил Кобахидзе.

По его словам, грузинский народ отличается высокой солидарностью с народом украинским, их связывают особые исторические взаимоотношения.

Ранее стало известно, что Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине. Конференция будет работать по четырем тематическим направлениям: мобилизация частного сектора, социальное восстановление Украины, восстановление муниципалитетов и регионов, а также членство в Евросоюзе.

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      Валентин Карант
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