Премьер Грузии назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины

Премьер Грузии Кобахидзе назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал долгом страны помощь в восстановлении Украины, передает ТАСС.

«Нашим долгом является сделать все для того, чтобы способствовать восстановлению Украины вместе с партнерами», — заявил Кобахидзе.

По его словам, грузинский народ отличается высокой солидарностью с народом украинским, их связывают особые исторические взаимоотношения.

Ранее стало известно, что Кобахидзе примет участие в конференции по восстановлению Украины в Берлине. Конференция будет работать по четырем тематическим направлениям: мобилизация частного сектора, социальное восстановление Украины, восстановление муниципалитетов и регионов, а также членство в Евросоюзе.