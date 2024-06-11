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10:53, 11 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области оказался поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он заявил, что в ночь на вторник, 11 июня, удары были нанесены по ряду населенных пунктов региона, однако не стал уточнять, в каком из них находился упомянутый инфраструктурный объект.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. По словам главы местной ОВА Сергея Лысака, это произошло в результате атаки дронов-камикадзе.

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      Алевтина Запольская
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