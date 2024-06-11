В Китае напали на четырех преподавателей американского колледжа

AP: в Китае ранили четырех преподавателей американского колледжа

Четыре преподавателя из Корнеллского колледжа (штат Айова) были ранены в результате нападения в парке в китайской провинции Цзилинь. О происшествии сообщает агентство Associated Press.

Как подчеркивается, специалисты направились в Китай по программе сотрудничества между Корнеллским колледжем и университетом Бэйхуа. Во время одной из прогулок в местном парке на них напал неизвестный с ножом. Степень тяжести травм и мотивы нападавшего не уточняются.

Госдеп в курсе данного инцидента и следит за ситуацией, написали журналисты.

В мае стало известно о том, что израильские полицейские выстрелили в туриста из Турции, напавшего на них с кухонным ножом в Старом городе Иерусалима.

Как уточнялось, неизвестный мужчина сначала преследовал двух стражей правопорядка в переулке возле Ворот Ирода, а затем напал на одного из них с ножом. Сотрудники полиции начали бороться со злоумышленником, а потом выстрелили в него с близкого расстояния.