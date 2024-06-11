Москва ответит на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары вглубь России. Об этом сообщает китайская газета Global Times (GT).
Отмечается, Украина попытается продемонстрировать западным государствам свою преданность в преддверии конференции в Швейцарии. Автор статьи считает, что украинская сторона подобными действиями против России пытается добиться большей поддержки от Европы и Соединенных Штатов.
«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале. По данным издания, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.