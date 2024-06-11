В Китае предрекли ответ России на попытки ВСУ нанести удары вглубь страны

GT: Москва ответит на возможные попытки ВСУ нанести удары вглубь России

Москва ответит на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары вглубь России. Об этом сообщает китайская газета Global Times (GT).

Отмечается, Украина попытается продемонстрировать западным государствам свою преданность в преддверии конференции в Швейцарии. Автор статьи считает, что украинская сторона подобными действиями против России пытается добиться большей поддержки от Европы и Соединенных Штатов.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале. По данным издания, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.