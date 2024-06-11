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02:39, 11 июня 2024Интернет и СМИ

В Китае предрекли ответ России на попытки ВСУ нанести удары вглубь страны

GT: Москва ответит на возможные попытки ВСУ нанести удары вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Москва ответит на возможные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары вглубь России. Об этом сообщает китайская газета Global Times (GT).

Отмечается, Украина попытается продемонстрировать западным государствам свою преданность в преддверии конференции в Швейцарии. Автор статьи считает, что украинская сторона подобными действиями против России пытается добиться большей поддержки от Европы и Соединенных Штатов.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале. По данным издания, против Украины могут задействовать сочетание дипломатических и военных средств.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

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      Марина Совина
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