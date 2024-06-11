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12:34, 11 июня 2024Мир

В Кремле прокомментировали снятие США запрета на поставки вооружений «Азову»

Песков: Кремль негативно относится к решению США о поставках оружия «Азову»

Фото: Reuters

В Кремле крайне негативно отнеслись к снятию США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Крайне негативно. Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистическом вооруженном подразделении», — рассказал представитель Кремля в ответ на вопрос о решении Соединенных Штатов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов». Если ранее ей было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами», то теперь «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Дарья Устьянцева
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