В Кремле заявили о готовности США заигрывать с неонацистами

Песков: США готовы заигрывать с неонацистами, поставляя им оружие

США готовы заигрывать с неонацистами, поставляя им оружие, включая украинский националистический батальон «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[США] готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже в свою очередь лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденций к ползучему такому распространению идей неонацизма в мире», — рассказал представитель Кремля в ответ на вопрос о решении Государственного департамента Соединенных Штатов одобрить поставки оружия «Азову».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов». Если ранее ей было запрещено использовать американское оружие около десяти лет в связи с «расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами», то теперь «Азов» будет иметь доступ к американскому оружию, как и любое другое подразделение Вооруженных сил Украины.